Fiorello e la bufera in Sicilia: "Caso Sammartino? Record, per 13 ore nessun politico era stato indagato"

C'è il "terremoto alla Regione Sicilia" al centro della puntata di oggi di Viva Rai2!, il programma condotto da Fiorello. Lo showman questa mattina ha commentato puntuale la rassegna del giorno tra musica e ironia. Non è mancata della sana satira politica: al centro della discussione oggi è la Sicilia. “E' stato battuto un record - ha detto Fiorello - di cui l’Italia dovrebbe andare fiera. ‘Voto di scambio a Catania, sospeso il vicegovernatore, due carabinieri indagati’. Questo è stato un record, pensate, per ben tredici ore nessun politico era stato indagato! – scherza lo showman per alleggerire la notizia, ma anche per ammonire i politici del Paese - Ragazzi, la parola è bufera, però c’è del serenismo perché la magistratura farà il suo lavoro... È stato sospeso per corruzione il vicepresidente della regione Sammartino, questa è la sua difesa: la Puglia ci stava rubando la visibilità".

"La Lega si è giocata il jolly con Sammartino – dice con ironia Fiorello - A Sammartino lo chiamano ‘il signore delle tessere’. La cosa curiosa è che lo zio di Sammartino è ispettore a Bari ed è stato inviato a Bari per controllare i casi di presunta corruzione. L’hanno richiamato ‘Forse è meglio che torni a casa’".