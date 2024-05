La stellina madonita del cinema spicca il volo, Viviana Mocciaro al Festival di Cannes

Sbarca al Festival del cinema di Cannes la giovane attrice Viviana Mocciaro, 11 anni, di Gangi. Il suo volto ha stregato il piccolo schermo e nei panni della protagonista (Modesta da giovane) Viviana è tra gli interpreti del film "L'Arte della gioia" di Valeria Golino.

La storia è quella di una giovane ragazza della Sicilia d'inizio ‘900, spinta da un insaziabile desiderio di conoscenza, di amore e di libertà. Il film, fuori concorso, sarà presentato, oggi, in anteprima mondiale al 77esimo Festival internazionale del cinema di Cannes. Il film, prodotto con il contributo dell’assessorato Turismo, sport e spettacolo della Regione siciliana, è tratto dal romanzo di Goliarda Sapienza e ha tra le attrici Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Tecla Insolia.

Per Viviana, che frequenta la prima media del comprensivo Polizzano di Gangi, è la seconda volta da protagonista in una pellicola. Ad appena sei anni ha interpretato “Anna” nell'omonimo film di Niccolò Ammaniti. “Esprimo soddisfazione e compiacimento - ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello - per il nuovo e importante traguardo raggiunto, le mie congratulazioni e quelle della nostra comunità alla nostra piccola Viviana”.