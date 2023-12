Visita del reliquiario della Madonna delle lacrime a Bagheria per anniversario della lacrimazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il prossimo 5 e 6 dicembre la comunità della parrocchia - santuario Maria SS. Immacolata, città di Bagheria, accoglierà, durante la celebrazione della Novena dell'Immacolata, il Reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Sarà l’occasione in questi due giorni, nel ricordare a Bagheria l’evento miracoloso avvenuto a Siracusa 70 anni fa, dal 29 agosto al 1° settembre 1953, della Lacrimazione del quadretto di gesso raffigurante il Cuore Immacolato di Maria. Il 17 ottobre 1954 Sua Santità Pio XII in un radiomessaggio ebbe a dire: “Comprenderanno gli uomini l’arcano linguaggio di quelle lacrime?”, e il 6 novembre 1994, durante la Dedicazione della Basilica-Santuario, San Giovanni Paolo II invitò a guardare a quelle lacrime come esempio di “dolore, preghiera e speranze”.

Con grande gioia il santuario di Siracusa, nella persona del rettore, e così anche il nostro Arcivescovo di Palermo, e l'Arcivescovo di Siracusa, hanno accettato la nostra proposta nel fare rientrare nell'anno giubilare 70° che sta vivendo il santuario regionale di Siracusa, la visita del reliquiario proprio a Bagheria, per ricordare che settant'anni fa, esattamente il 12 dicembre 1953, l'episcopato Siculo si riunì, come di consuetudine di quel tempo, presso la comunità dei Gesuiti di Villa San Cataldo a Bagheria, per concretizzare e formalizzare, dopo aver ascoltato la relazione e le relative testimonianze dei documenti, la veridicità della lacrimazione, concludendo all'unanimità con il giudizio che non si può mettere in dubbio la realtà della Lacrimazione.

Il pronunciamento dei Vescovi di Sicilia Comunicato dell’episcopato Siculo a riguardo della “Madonna delle Lacrime”: I vescovi di Sicilia riuniti ieri per la consueta Conferenza episcopale presso Villa San Cataldo a Bagheria (Palermo) hanno ascoltato l’ampia relazione dell’Ecc.mo Mons. Ettore Baranzini, Arcivescovo di Siracusa, prima circa la “lacrimazione” della immagine del cuore del Cuore Immacolato di Maria, avvenuta ripetutamente nei giorni 29-30-31 agosto e 1 settembre 1953 a Siracusa in via degli Orti n. 11, vagliate attentamente le relative testimonianze nei documenti originali, hanno concluso unanimemente col giudizio che non si può mettere in dubbio la realtà della lacrimazione.