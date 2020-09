Rotary, al via progetto per servizio medico ambulatoriale nella missione di Biagio Conte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Questa mattina è iniziata la visita del Governatore al Club Palermo Ovest. Il Governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta Alfio Di Costa, accompagnato dal Segretario Distrettuale Sergio Malizia. Il Presidente del Club Biagio Trapani, l'assistente del Governatore Giuseppe Galeazzo e una delegazione di Soci hanno accolto il Governatore nella mattinata, per accompagnarlo durante la sua visita. L’incontro mattutino si è svolto presso la Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo. Presso la Missione, il Club ha svolto nel recente passato diverse attività, come è possibile vedere dal sito web del Club (www.rotarypalermovest.it).

Nel corso di tale incontro è stata illustrata la prossima realizzazione del progetto a sovvenzione distrettuale presentato dal Club Palermo Ovest insieme ai Rotary Club Palermo Montepellegrino, Palermo Baia dei Fenici e Palermo Parco delle Madonie, finalizzato alla creazione di un servizio medico ambulatoriale per gli ospiti del Centro in cui l’attività di service verrà svolta per la maggior parte da medici e specialisti rotariani. La mattinata è proseguita presso la Parrocchia S.Agnese, quartiere Danisinni, con fra Mauro Billetta, per illustrare i progetti realizzati con il concorso del Club Palermo Ovest, fra questi la donazione di essenze orticole utili ad incrementare le attuali coltivazioni della locale “Fattoria comunitaria”.

A seguire, l'incontro presso l'assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale dove l'Assessore Roberto Lagalla e il Governatore Alfio Di Costa hanno firmato il protocollo d'intesa fra la Regione Sicilia e il Distretto 2110 Sicilia e Malta. — con Michelangelo Gruttadauria e altre 3 persone a Palermo.