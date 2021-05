Cinisi, visita del presidente della camera Roberto Fico a Casa memoria Impastato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Siamo lieti di annunciare che domani 22 Maggio 2021, alle ore 16.30, verrà a trovarci, in visita informale, il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che sarà ricevuto dalla famiglia Impastato, dai compagni di Peppino e dagli attivisti/e di Casa Memoria Impastato. Il Presidente della Camera visiterà Casa Memoria, la casa-museo che fu la reale abitazione della famiglia Impastato, aperta al pubblico da mamma Felicia dopo l’omicidio mafioso del figlio Peppino, oggi punto di riferimento di migliaia di studenti e visitatori, luogo di memoria e divulgazione culturale contro mafia e oppressione. Sarà accompagnato poi nei luoghi della “memoria di Peppino”, quelli dove ha vissuto, lottato ed è stato ucciso ed oggi simbolo di riscatto, libertà e impegno per l’affermazione dei valori democratici. La visita si svolgerà in assenza di pubblico nel rispetto delle norme anti covid. Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato