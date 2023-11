Quando andrà in onda Viola come il mare 2? Riprese siciliane finite per Francesca Chillemi e Can Yaman

Sono da poco finite a Palermo le riprese siciliane di Viola come il mare2 con l’attrice messinese Francesca Chillemi e Can Yaman. A rincorrersi nelle settimane scorse gli scatti e i video dei due attori nei profili ufficiali e nelle varie pagine social dedicate alla fiction, sul set, in fase di trucco e in giro per la città a fare selfie con i fan. Numerose infatti le immagini dei due attori presi letteralmente d’assalto dalla gente nelle vie cittadine per firmare un autografo o fare una foto insieme.

E proprio poche ore fa in una storia della Chillemi spunta una foto dal set della fiction sicuramente da Roma. E nei giorni scorsi e precisamente l’8 novembre Can Yaman ha pubblicato un video in cui si deve che nel giorno del suo compleanno si trovava a Palermo insieme alle sue fan ( tutte donne) per firmare gli innumerevoli autografi definendo le sue giornate palermitane ricche di coccole e bracci e aggiungendo che questa seconda stagione sarà una bomba per la gioia del pubblico che non attende altro che rivedere insieme sul piccolo schermo i due amati personaggi, ma quali saranno le novità?

E’ tutto ancora top secret sulla data di partenza probabilmente potremmo vedere la seconda stagione di Viola come il mare nel 2024 e in attesa del ritorno su Canale5 si potranno vedere quelle precedenti su Infinity. Ma quali sorprese ci riserveranno le nuove puntate? Una cosa è certa sicuramente si cercheranno di sciogliere i dubbi lasciati in sospeso nel finale: Viola Vitale e Francesco Demir sono fratelli? E’ ancora presto per dirlo ma sicuramente non mancheranno i colpi di scena.

