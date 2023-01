I 12 vini migliori del mondo secondo Forbes, c'è anche un bianco di Monreale

C'è anche un prodotto di Monreale tra i 12 migliori vini del mondo del 2022 secondo la lista stilata dalla celebre rivista economica Forbes. A ottenere la prestigiosa citazione è il Lu Bancu, un Catarratto annata 2020, dell'azienda Feudo Disisa.

Ecco il giudizio della giornalista enogastronomica Katie Kelly Bell sul vino della cantina di Grisì che fa parte di una più ristretta selezione che comprende soltanto tre bianchi: "Un vino siciliano ottenuto da Catarratto Bianco, è setoso e fresco al palato con note mature di mela rosa, melone e caprifoglio seguite da una meravigliosa struttura costruita con acidità. Succoso, da acquolina in bocca, ottimo da gustare con gli amici per un pomeriggio in veranda. Vincitore del primo posto dei premi Decanter World Wine".

A far compagnia al bianco della Monreale Doc, c'è soltanto un altro italiano: si tratta del rosso Alfiera Barbera d'Asti, annata 2018, di Marchesi Alfieri.