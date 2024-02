Lo sfincione di Bagheria è il più buono: vince il Panificio Conti al Festival dedicato al re dello street food

A vincere l'edizione 2024 dello Sfincione Festival a Sanlorenzo Mercato è stato il Panificio Conti di Bagheria. Al locale bagherese è andato il favore sia della giuria tecnica che del voto di quanti hanno espresso la loro preferenza, degustando gli sfincioni in gara di Bagheria, Palermo, Camporeale e Monreale, nella tre giorni della rassegna gastronomica. A ritirare il premio è stato Carlo Conti insieme alla figlia Gabriella.

Una sfida che si rinnova con una formula avvincente che ha messo in competizione le realtà territoriali della provincia palermitana, dove lo sfincione viene declinato, nella versione bianca o rossa, in maniera differente per modalità di preparazione e mix di prodotti a Km0 e che in definitiva esprime in maniera esemplare la storia, la cultura e la tradizione delle comunità.

Oltre al vincitore della sesta edizione dello Sfincione Festival, sono stati assegnati dei premi speciali. Come ogni anno la giuria ha premiato il "Migliore sfincione rosso" e la scelta è ricaduta sullo sfincione di Monreale del Panificio Massaro, mentre al Panificio Spera di Camporeale è stato attribuito oltre che il premio "Sfincione identitario" anche quello “Social”.

Al “Forno Qcinu” è stata riconosciuta la menzione per la “Tutela della cultura dello sfincione palermitano, la ricerca e l'innovazione sugli impasti” e infine all'Antica Forneria Scaduto di Bagheria, già vincitore della passata edizione, e ospite come guest per le tre giornate di manifestazione, è stata attribuita la menzione per la “Ricerca sui lievitati contemporanei e per aver preservato e tramandato la tradizione dello sfincione bianco di Bagheria”.

A presiedere la giuria il critico gastronomico Gianni Paternò, insieme a Mario Liberto, scrittore e storico della gastronomia siciliana, Salvo Terruso foodblogger conosciuto come il Pastaio Matto e Maurizio Artusi, enogastronomo e autore presso CucinaArtusi.it. Per il sesto anno la manifestazione ha registrato una grande affluenza di pubblico, circa il 30% in più rispetto alla passata edizione, confermandosi un appuntamento fisso per il pubblico di appassionati che nel corso di questi anni, hanno apprezzato e conosciuto le specificità gastronomiche territoriali della nostra Sicilia.