VIDEO | Il prof influencer Schettini di nuovo a Palermo: "Leonardo da Vinci oggi sarebbe il più grande youtuber del mondo"

Dopo l'enorme successo de "La fisica che ci piace", il docente star di TikTok e Instagram torna in città, in una Flaccovio Mondadori strapiena, per presentare il suo secondo libro "Ci vuole un fisico bestiale". E annuncia: "Il 23 febbraio sarò al Teatro Golden per il mio spettacolo scritto con Paolo Ruffini"