Parte a Villabate il progetto "Educativa di strada" della coop sociale Migma

Si rende noto che la Coop Sociale Migma ricerca personale (educatori, animatori, esperti di danza, esperti di skateboarding) da inserire per l' espletamento del progetto "Educativa di Strada". Il progetto è stato finanziato con fondi della legge 328/00 ed è stato voluto fortemente dall' assessorato alle attività sociali, nella persona dell' ex Assessore alle attività sociali e alle politiche giovanili Anna Brusa. Il progetto nasce con l'obiettivo di raggiungere e coinvolgere soprattutto i giovani.

Sarà gestito da un’equipe multidisciplinare che si impegnerà a fornire risorse educative, supporto emotivo e opportunità ai giovani che vivono o trascorrono il loro tempo nelle strade del paese e mira a offrire ai giovani delle opportunità per esplorare le loro potenzialità e contemporaneamente, è un’occasione per fornire agli adulti delle chiavi di lettura sul fenomeno delle aggregazioni giovanili nei luoghi di ritrovo all’aperto. Nel concreto, il programma prevede attività e azioni volte a favorire l'apprendimento informale e l'inclusione sociale dei giovani, come animazioni di strada in piazze, parchi, periferie, attività sportive, supporto individuale e percorsi di orientamento.

L'obiettivo principale è quello di fornire un ambiente sicuro e stimolante in cui i giovani possano sviluppare le loro competenze, esplorare le passioni e scoprire il loro potenziale. "Questa iniziativa - commenta Anna Brusa - rappresenta un impegno concreto nell'affrontare le sfide che i giovani possono incontrare nella nostra società in rapido cambiamento. Investire nella costruzione di una comunità educante e corresponsabile volta al benessere dei giovani è essenziale per costruire un paese più solidale e sicuro. Questo progetto rappresenta altresì una modalità per costruire nuove politiche di sicurezza, cercando di contrastare alla radice alcuni dei problemi che generano disagio sociale e marginalizzazione - conclude Anna Brusa - In questa prospettiva diventano centrali le politiche di prevenzione, di educazione e di condivisione. Ringrazio l' ufficio sociale di Villabate per l' impegno profuso".