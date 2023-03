A Villa Lauria l'ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, presentato il console onorario di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' stato presentato a Palermo a Villa Lauria, sede del Club Canottieri Roggero di Lauria, il console onorario del Regno dei Paesi Bassi, Emanuele Pirazzoli. Presente alla cerimonia Willem Alexander van Ee, ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, che ha sottolineato il forte legame con l'Italia e l'importanza della presenza consolare in Sicilia.

"Per noi - ha detto l'ambasciatore van Ee - un console onorario è importante perché è una presenza che ci permette di conoscere tutte quelle opportunità che possono servire per una sempre maggiore cooperazione economica, culturale oltre all'assistenza dei turisti olandesi che vengono a visitare la Sicilia. Ma il console onorario è anche la possibilità di poter seguire gli sviluppi importanti nell'Isola su temi come la transizione ecologica, la logistica, l'agricoltura. Accanto ad altri grandi temi come l'economia, la migrazione e l’accoglienza, e la lotta alla criminalità organizzata", ha concluso l'ambasciatore.

Il presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria, Andrea Vitale, ha donato un orologio con il guidone del Circolo sul quadrante, realizzato da Fecarotta Antichità in occasione del 120esimo anniversario del Club, insieme ai volumi sulla storia del Circolo fondato nel 1902 da Ignazio Florio.