Successo di pubblico per il Primo maggio a Villa Filippina

Un grande successo di partecipazione ieri primo maggio a Villa Filippina, in piazza San Francesco Di Paola 18, una bella giornata di festa alla quale tante persone hanno partecipato. I cancelli si sono aperti alle ore 10 e già i primi visitatori hanno iniziato ad animare la Villa passeggiando e sedendosi a fare colazione al bar Monsù. Alle 13 è arrivato il gruppo “Fiat Ritmo” che con musica disco, funk e afro ha allietato la gente. Si tratta di un gruppo nato per caso sulla scena palermitana un anno fa e che produce brani spesso improvvisati o cover rivisitate.

Si sono esibiti Roberto Orlando alla chitarra, Luca La Russa al basso, Federico Mordino alle percussioni e Marco Ardizzone al sax (ieri in sostituzione di Vincenzo Salerno). È iniziata poi la classifica arrostita con il “grigliatore” d’eccellenza, il padrone di casa Marcello Barrale. Alle 18 il dj set by Valerio Mirone ha accompagnato tutti alla conclusione di quella che, nonostante un meteo non molto clemente, si è rivelata una gran bella giornata.