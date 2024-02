VIDEO | Rinasce Villa Alliata di Pietratagliata: ospiterà un hotel con suite di lusso e una spa

Nuova vita per la dimora neogotica di via Serradifalco che incantò la Belle Époque e in cui visse il "principe mago" Raniero. I lavori di restauro, durati quattro anni, permetteranno inoltre di renderla fruibile alla città. Il proprietario, l'imprenditore Giovanni Sammaritano, l'ha acquistata all'asta nel 2018: "Sarà aperta a tutta la città che potrà visitarla un giorno al mese"