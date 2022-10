Le Vie dei Tesori, 35 mila visitatori nell'ultimo weekend a Palermo

Trentacinquemila presenze solo a Palermo in un solo weekend che, unite a Catania e Mantova, portano i primi quattro fine settimana delle Vie dei Tesori a superare quota centocinquantamila. Palermo conferma e accresce il suo seguito e si avvicina ai numeri pre-Covid, Catania riempie i siti del centro storico ma porta anche tanti visitatori alla scoperta di Acireale; e domenica prossima aprirà eccezionalmente per la prima volta la tomba romana ritrovata sotto una palazzina popolare. Mantova conta la gente in fila per salire al Pronao albertiano di Sant’Andrea e nel prossimo fine settimana aggiunge un’apertura straordinaria (viste le tantissime richieste) per Torri Pila 1, disegnate da Italo Rota.

Palermo segna nel suo carnet 35.048 visitatori e raggiunge quota 115 mila solo in città, con la chiesa di Santa Caterina che si conferma il luogo in assoluto più visitato e amato del Festival. E saldo nella seconda posizione è anche questo weekend Palazzo Costantino che si visita anche in notturna: il pubblico ama affacciarsi dal prospetto sui Quattro Canti, ama il fascino dei saloni abbandonati, gli affreschi superstiti ma nello stesso tempo ammira le opere della francese Juliette Minchin – la mostra è curata da Paola Nicita - in aperto dialogo con il palazzo.

Molto amato anche Palazzo Mirto: la dimora dei Filangeri, arredata con i pezzi d’epoca, apre al pubblico del festival l’intero secondo piano e permette la visita alle stanze private. Un percorso particolare anche quello (molto apprezzato) alla Galleria di Palazzo Abatellis che per Le Vie dei Tesori ha invece aperto alle visite sia le sale dell’ala nuova per un particolare viaggio nella pittura siciliana da metà Cinquecento al tardo barocco; e si sale anche fino alla terrazza. Le vere protagoniste del weekend sono state comunque le ville che sono andate sold out per questa ultima possibilità di visita: La Pompeiana con il suo atrio che riprende gli stilemi dell’antica Roma, e le sue storie misteriose; Villa Lituania che la gente ha scoperto con piacere.

Si preannuncia un weekend finale straordinario per le visite all’aula bunker: sabato il racconto del maxiprocesso toccherà a Enzo Mignosi – a lungo corrispondente del Corriere della Sera - e Esther Ajello, vedova di Vincenzo Mineo, direttore capo della cancelleria e memoria storica di sentenze e faldoni. Domenica gran finale con Pietro Grasso, ex presidente del Senato che al maxiprocesso era giudice a latere. La sua sarà una testimonianza speciale, tra ricordi personali e cronache giudiziarie.

Tornando allo scorso weekend: molto amate le passeggiate dedicate ai luoghi dei Florio e ai misteri dei Beati Paoli; sold out (ma è un’abitudine che va avanti da anni) il tour con delitto e il percorso con il filo conduttore dell’”amaru casu” della baronessa di Carini. E così anche le visite in barca alla scoperta del panorama palermitano e delle grotte nascoste dell’Addaura. Fuori porta, tanta curiosità per Villa Filangeri a Santa Flavia e in tanti hanno scoperto le straordinarie collezioni di Palazzo D’Aumale a Terrasini con la guida dei naturalisti del museo.

Piene le visite teatralizzate con protagonista Stefania Blandeburgo: che è stata Margheritina, la vedova del poeta di strada Peppe Schiera, nel rifugio antiaereo della Biblioteca Bombace; poi la nobile Dulciora che irrideva il Sant’Uffizio nelle carceri dello Steri, e infine la dolce Lucie Henry, la moglie francese del cadetto dei Florio ai Quattro Pizzi.