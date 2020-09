Arriva il secondo video-clip di Marcello Mandreucci dal titolo "Hallelujah"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo considero un momento di gioiosa contaminazione, in occasione del mio compleanno ma anche una doverosa spinta all'ottimismo.

Sono felice di ufficializzare la pubblicazione del secondo video (ambientato nel castello della celebre “baronessa” a Carini) legato al mio progetto musicale “born in Sicily”.

Il lavoro vede la partecipazione della cantante Claudia Sala nei panni di una affascinante castellana, di un complice musico con le fattezze del chitarrista palermitano Germano Seggio e la simpatica incursione dei ballerini Gabriele Mandreucci e Giuliana Cracolici. “Hallelujah”, questo il titolo di un brano la cui versione originale è dei Johnnyswim, sarà il secondo video-clip e l'unica cover tratta dall' album, di cui ho scritto testi e musica, tutt'ora in via di pubblicazione e ricchissimo di partecipazioni artistiche. Il video-clip della canzone (guarda il video), che succede al precedente “Siciliani” duettato e prodotto con Mario Incudine (che ha collezionato in poco tempo decine di migliaia di visualizzazioni), sarà visibile in in tutte le piattaforme digitali e nei social.

Credits:

Voce - Marcello Mandreucci Feat. Claudia Sala

Chitarra – Germano Seggio

Coreografie – Gabriele Mandreucci, Giuliana Cracolici

Mastering Audio – Michele Russotto

Album – Born In Sicily – Marcello Mandreucci 2020

Un ringraziamento speciale al Comune di Carini