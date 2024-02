In uscito il videoclip di "Finiscila", tratto dall'omonimo brano del cantautore Giampiero Amato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione (giugno 2023) dell'album "Mastru Tempu", il cantautore polistrumentista Giampiero Amato, presenta adesso un nuovo ed esilarante videoclip che riguarda il suo brano inedito "Finiscila". La canzone, parla di uno specifico fenomeno astratto che riguarda la vita più o meno di tutte le persone, al quale attribuiamo la colpa per lo stravolgimento dei nostri piani quotidiani e non solo, ciò lo "scarichiamo"/attribuiamo sempre alla cosiddetta "Malasorte". Sarà veramente colpa di quest’ultima? Il Videoclip, girato in più sessioni a Palermo, si presenta infatti con una particolare, e originale sceneggiatura che rappresenta in parte il racconto del testo della canzone, ma con un finale inaspettato e una parabola d'insegnamento alquanto riflessiva.

Sceneggiatura e regia a cura di Raffaele Pullara della “Recraft Studio” di Palermo. Supporto e aiuto tecnico a cura di Virginia Maiorana. Preziosa, la collaborazione del professore Ciccio Piras, presente in diverse parti attoriali del videoclip. “Il mio intento – spiega Giampiero - è quello di donare un sano sorriso spensierato in questo disastroso momento storico che stiamo attraversando, conducendo gli spettatori ad una sana riflessione che potrebbe risollevare o addirittura esorcizzare apparenti fenomeni astratti che riguardano la vita di ognuno di noi”. Il videoclip sarà disponibile a partire da giorno 29 febbraio sul canale YouTube di Giampiero Amato, raggiungibile attraverso questo link.