I Me contro Te si sposano: per Sofì proposta di matrimonio da sogno al lago di Como 

I Me contro Te si sposano. Ad annunciarlo ai fan sono i due Youtuber, idoli dei giovanissimi. Luigi Calamagna, conosciuto come Luì, e Sofia Scalia, in arte Sofì, hanno condiviso con i loro fan la romantica proposta di matrimonio. Nel video Sofì, che indossa un abito rosa, è in barca sul Lago di Como e raggiunge il fidanzato in un bellissimo parco adagiato su una riva, non prima di aver fatto una dolce caccia al tesoro che l'ha portata da lui.

Emozionato ed elegantissimo, Luì si inginocchia, le porge l'anello e le fa la fatidica domanda, a cui la fidanzata risponde subito con un "sì", tra le lacrime. In sottofondo Principessa, la versione italiana della loro canzone Princesa. Luì e Sofì convoleranno dunque a nozze, diventando oltre che inseparabili partner del web, marito e moglie. Il video della proposta di matrimonio impazza da ieri sul web: le visualizzazioni sono già più di un milione.

Guarda il video