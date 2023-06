Video premiere "vai via" musica di Petrotto, testo di Rea & Russo contro ogni forma di violenza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, istituita dalle Nazioni Unite, il 19 giugno sarà un momento importante per riflettere sulle conseguenze della violenza e per promuovere la pace e la giustizia per le vittime. In questo giorno simbolico, uscirà​ il video ufficiale del singolo Va Via sulle piattaforme internazionali: Dailymotion, YouTube, Cos.TV La musica​ è composta da Salvatore Petrotto Feat Ignys Terrasi con testo di Rosalba Russo & Rossella Rea.

La canzone è nata per promuovere la lotta contro qualsiasi forma di violenza e bullismo, trasmettendo un messaggio di speranza e incoraggiamento a tutti, In un mondo in cui la violenza sembra crescere a dismisura e la mancanza di rispetto per gli altri sembra all'ordine del giorno, Questa canzone porta con sé la speranza e​ il coraggio di​ denunciare qualsiasi atto di violenza. Petrotto e Terrasi con la​ loro musicalità incisiva e la loro passione per i temi sociali, confermano ancora una volta il loro ruolo di artisti attenti e impegnati nelle tematiche più rilevanti del nostro tempo. Tutti insieme, con "Vai via", possiamo lottare contro ogni forma di discriminazione e violenza, per costruire un mondo​ giusto, equo e solidale Link video ufficiale "Vai via":​​ https://youtu.be/sbI8doZAYSQ