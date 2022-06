La Rappresentante di Lista lancia il nuovo singolo: arriva "Diva", video girato in piazza Pretoria

Dopo il successo sanremese di "Ciao Ciao", che ha ottenuto prima il disco d'oro e poi quello di platino, la Rappresentante di Lista lancia un nuovo singolo. Il brano s'intitola "Diva" e il video, con la regia di Simone Rovellini, è stato girato in piazza Pretoria, conosciuta anche come "piazza della Vergogna" per via della fontana con le statue nude.

Il lavoro, che uscirà oggi alle 14 su Youtube e Vevo, è un omaggio all'autocelebrazione, un invito a fregarsene del giudizio della gente, ad essere liberi e accettarsi per quello che si è e, allo stesso tempo, a rispettare la diversità degli altri. Solo così si possono inseguire i propri desideri e sogni e quindi fiorire, brillare e vivere la vita che si desidera, senza compromessi.

Il gruppo toscano-palermitano, composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ha annunciato il lancio postando sul canale Instagram, che conta più di 200 mila follower, una breve anticipazione, oltre alla copertina dove è raffigurato il volto di una statua imbrattata dalla scritta "Diva", in rosso.

"Vorrei ricordarmi sempre della mia Diva. Quella me che prova a fiorire, che può ancora sbagliare, ricominciare e vivere. Qua, nella vita vera, non ci sono i riflettori come nei film, ma c'è uno spazio che possiamo pretendere, una luce che può farci brillare. È la libertà di poter essere noi stessi, una libertà difficile da conquistare. C'è il giudizio sempre pronto e la voce feroce che alziamo su noi stessi. È vero, non è facile, non è facile, ma io ci voglio provare e tu non mi stressare!". Il testo, estratto dalla canzone, diffuso a corredo delle immagini girate in uno dei luoghi simbolo della città, dove si trova la sede del Comune.

Il brano sarebbe stato scritto durante la stessa session di "Ciao Ciao", che ha aperto al gruppo le porte del Festival di Sanremo. Partendo da lì, dove ha conquistato il settimo posto in classifica, la canzone è diventata poi un tormentone sulla bocca di tutti, dai bambini agli anziani. "Diva" riuscirà a diventare una hit dell'estate? Di sicuro sarà tra i brani protagonisti del tour che porterà il gruppo in giro per tutta Italia. L'appuntamento per i siciliani è a Bagheria, il 12 agosto.