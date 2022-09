Viaggio tra le stelle e gli ammassi di galassie sopra i cieli siciliani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La fotografia astronomica è un ambito che richiede una grossa dose di pazienza e di anni di esperienza sul campo. Lunghi sono i tempi di acquisizione dei dati al fine di aumentare il cosiddetto rapporto segnale-rumore, ovvero la possibilità di catturare dettagli sempre più tenui ed evanescenti senza essere sopraffatti dal rumore elettronico del sensore utilizzato per la ripresa. Oltre questo, ci voglio anche passione, dedizione e cura dei dettagli, le stesse che hanno spinto un gruppo di amici a riunirsi e programmare un progetto fotografico che sanno sin da subito essere impegnativo, ma che rappresenta una grossa sfida. Si tratta del fisico palermitano Angelo Gambino, Giuseppe Guerrera, entrambi soci attivi dell’associazione astrofili Orsa Palermo, e di Claudio Antinoro.

Essi riescono a realizzare una fotografia di una piccola area di cielo estivo che cade nella regione della costellazione di Pegaso. Un grossissimo lavoro in termini di tempo, e difficoltà di processo per la grossa mole di dati che hanno impegnato ingenti risorse di archiviazione. Dopo mesi di analisi ed elaborazione dei dati acquisiti, si è ottenuto un importante risultato in termini di segnale e rilevazione di oggetti molto deboli e distanti, al limite delle possibilità tecniche dettate dalla qualità del cielo e della strumentazione amatoriale adoperata. Unendo i dati acquisiti, i tre arrivano ad ottenere un’immagine che è il frutto di un tempo di integrazione totale di circa 11 ore e 30 minuti. I dati sono stati acquisiti durante il XXII Star Party delle Madonie, organizzato annualmente dall’associazione astrofili ORSA-Palermo e tenutosi a Castelbuono nei giorni 1-3 Luglio 2022. All’interno del campo inquadrato nella foto, è possibile trovare NGC 7331, una galassia a spirale lontana da noi circa 53 milioni di anni luce e il famoso Quintetto di Stephan, un gruppo di galassie le cui componenti possono arrivare a distanze ancor più grandi, come nel caso di NGC 7317 che dista circa 350 milioni di anni luce da noi. Ad una prima impressione questi "numeretti" non ci dicono nulla: si tratta di distanze talmente grandi da non essere minimamente concepibili dalla mente umana, abituata a scale di distanze dell’ordine al massimo delle migliaia di km.

Ma proviamo ad associare un significato a questi valori. Nel caso di NGC 7331 (ovvero la galassia più grande dell’immagine), la "luce" emessa dall’oggetto giunge agli strumenti che l’hanno rivelata 53 milioni di anni dopo essere partita, per essere dunque rivelata a voi che leggete questo articolo. Questo significa che la luce registrata nella foto che vi mostriamo partì quando ancora sulla Terra non esistevano nemmeno i primi ominidi (comparsi circa 45 milioni di anni dopo). D’altra parte la radiazione luminosa proveniente da NGC 7317 (una delle galassie del Quintetto che si trova in basso a sinistra nella foto e che dista circa 350 milioni di anni luce da noi), partì quando sulla Terra iniziavano ad esserci i primi dinosauri. Pensate al caso degli oggetti più lontani nel campo inquadrato dunque! Sulla base di questo si deduce che osservare questa immagine è un po’ come entrare in una macchina del tempo. Divertitevi dunque a cercare le molte piccole ed evanescenti galassie che quasi si confondono con le stelle visibili nel campo inquadrato. Quale sarà la loro distanza? Ebbene, non lo sa ancora nessuno. Sono talmente lontane e difficili da studiare da non poter godere anche loro di una stima per la loro distanza.

Per aspera ad astra! Si consiglia di visionare l’immagine alla sua piena risoluzione tramite il seguente indirizzo web: https://www.astrobin.com/1ecqff/

Angelo Gambino