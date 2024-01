Un viaggio in Africa per diffondere la cucina siciliana, al via "CapeToCapo": l'avventura in jeep targata Palermo

Con il via da Tangeri (Marocco) lunedì scatterà la quinta edizione di "CapeToCapo", spedizione a bordo di jeep 4x4 che unisce due passioni: quella per i viaggi e quella per la cucina.

Alla testa del team che attraverserà l'Africa da nord a sud c'è Giuseppe La Gattuta, 51enne palermitano che di professione fa l'agente immobiliare a Pantelleria: una sorta di Indiana Jones che si prepara ad una nuova avventura. Con lui, in questo overland food project alla scoperta di terre lontane, ci saranno altre tre persone: Raimonda Draskiniene, moglie di Giuseppe, Riccardo Figà e Andrea Ciotta. Altri amici si aggiungeranno durante il viaggio, oltre 16 mila chilometri per esplorare gli angoli più remoti dell'Africa, ma anche l'occasione per diffondere la cucina siciliana.

"Assieme alle ambasciate italiane che si trovano nelle capitali dei paesi che attraverseremo - dice La Gattuta - organizzeremo degustazioni, lezioni di cucina siciliana ed un evento di beneficenza, dove offriremo un pranzo a una delle tante onlus che lavorano in Africa".

"CapeToCapo" non si è fermato neanche durante la pandemia, riuscendo a macinare chilometri (oltre 70 mila) tra Africa e Sud America. La prima edizione ha portato la spedizione da Cape Town (Sudafrica) al mercato del Capo di Palermo. Da qui il nome dell'iniziativa che quest'anno si concluderà a Lome, capitale del Togo.

"Da Tangeri verso sud - prosegue La Gattuta - sarà un 'rilassante' zig zag tra città meravigliose, terreni impervi e dune magnifiche. Attraverseremo il deserto del Sahara ma anche diversi parchi nazionali. Verso fine gennaio ci sarà il primo avvicendamento nel gruppo, con l'arrivo di una vecchia conoscenza della prima 'CapeToCapo'. Si partirà quindi alla volta della Mauritania con rotta diretta verso la sua capitale, Nouakchott, per poi visitare il sud ed attraversare la frontiera per entrare in Senegal ed arrivare a Dakar attraversando alcune delle piste della famosa Parigi-Dakar".