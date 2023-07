"Il viaggio del campione", una docuserie a puntate girata tra i laboratori del Policlinico

Il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo ha aperto le porte dei propri laboratori per la docuserie “Il Viaggio del Campione”, iniziativa di Roche Diagnostics patrocinata da Confindustria dispositivi medici, che in tre puntate racconta il “viaggio” all’interno del laboratorio di tre diverse tipologie di campione biologico (provetta di sangue, campione di tessuto e tampone nasofaringeo) con l’obiettivo primario di far emergere e portare all’attenzione dell’opinione pubblica l’importanza del ruolo svolto dalla medicina di laboratorio e dalla diagnostica in vitro per la salute dei cittadini.

Le riprese della prima puntata, che riguarda il viaggio della provetta di sangue associata all’effettuazione di un test fondamentale per identificare tempestivamente l’infarto acuto del miocardio (test della Troponina ad alta sensibilità) sono ambientate all’interno del dipartimento di Medicina di laboratorio dell’Aoup Paolo Giaccone e sono state avvalorate dalla competenza di Marcello Ciaccio, professore ordinario di Medicina di laboratorio, presidente della scuola di Medicina e chirurgia Università degli studi di Palermo e direttore del dipartimento di Medicina di laboratorio del Policlinico Paolo Giaccone, che ha sottolineato l’alto grado di complessità e innovazione che sta dietro al risultato di un test.