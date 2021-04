Via dei Librai sul web, il ministro Franceschini: "Nuove opportunità grazie al digitale"

Tutto pronto per una nuova edizione in streaming in attesa di tornare al Cassaro a settembre. E il Ministro per la Cultura intanto manda un saluto: "Il libro è cresciuto durante la pandemia, rivelandosi un prodotto culturale al quale gli italiani sono particolarmente legati"

Tutto pronto per La Via dei Librai che domani taglierà il nastro "virtuale" per una nuova edizione sul web. Per le tante richieste di partecipazione, la manifestazione avrà un giorno in più e si chiuderà martedì 27 aprile. Intanto però il Ministro per la Cultura Dario Franceschini ha voluto mandare un messaggio che fa da saluto e monito a questo appuntamento che, a settembre, tornerà lì dove è nato: al Cassaro.

Il messaggio del ministro

Carissimi amici della Via dei Librai,

Le librerie sono state tra le prime attività a poter riaprire dopo il lockdown della scorsa primavera e sono sempre state preservate nei mesi successivi. E' per la seconda volta consecutiva che la pandemia impone di trasformare in un evento digitale la vostra importante iniziativa. Oltre alla necessità di adempiere agli obblighi imposti dalle misure di sanitarie, questa decisione conferma quanto l’uso della rete vada nella giusta direzione, quella di mantenere e consolidare i legami tra gli editori, le scuole, le botteghe storiche e gli artigiani del Cassaro.

Grazie al digitale, nuovi pubblici si uniscono alle tante persone che da sei anni animano la Via dei Librai, nascono nuove opportunità e si anima ancora di più la successiva partecipazione su strada. Tutto questo è ancor più utile considerando quanto il libro sia cresciuto durante la pandemia, rivelandosi un prodotto culturale al quale gli italiani sono particolarmente legati. Nel porgere a tutti voi il mio personale saluto, auguro pertanto ogni successo alla seconda edizione virtuale della Via dei Librai.

Dario Franceschini

Ministro per la Cultura