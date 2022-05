"Vertigine", esce il nuovo singolo di Alisia Jalsy e Erreanderre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Vertigine", il nuovo singolo di Alisia Jalsy e Erreanderre Un giorno in Finlandia, grazie ad un progetto "House of Europe, i due artisti s'incontrano e nasce così una collaborazione. Entrambi classe '99, entrambi siciliani lasciano la Sicilia per la loro passione, la musica. Alisia, nota per la sua partecipazione a IGT a soli 17 anni, studia canto jazz a Palermo e poi decide di trasferirsi a Pescara. Studia composizione pop al conservatorio "Luisa D'Annunzio" e grazie al grande impegno di Angelo Valori esimio professore e compositore, Alisia prende un aereo diretta verso Helsinki. Erreanderre, suona da sempre la chitarra elettrica e dopo aver preso il suo primo titolo ufficiale ad un corso Yamaha,si dedica allo studio del Jazze e successivamente si trasferisce a Milano dove studia per "Produzione Musicale Urbana e infine approda alla VMI-Vienna.

Grazie al conservatorio di Vienna anche lui prende un aereo per Helsinki. In Finlandia i due s'incontrano musicalmente e, durante il processo di scrittura/produzione, ha un attacco di labirintite che ironicamente diventa poi il fulcro del brano. Da un malessere fisico Vertigine diventa una canzone sulla sensazione di vorticare e di perdere l'equilibrio e lasciarsi indietro tutto per trovare un punto fermo da cui ripartire. Erreanderre ha mixato le sue chitarre con sonorità pop elettroniche ma in una chiave diversa e moderna per una canzone indie pop fresca con influenze dance nascoste. Per quanto riguarda il master del brano si ringrazia Raouf Farajzadeh (Masterrraouf) dello studio I987production. Vertigine è su tutte le piattaforme digitali.