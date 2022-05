A Villa Igiea arrivano i primi amici di Chiara Ferragni: a Palermo l'influencer Veronica Ferraro

Mentre sale l'attesa per l'arrivo dei Ferragnez, in città atterrano i primi vip. Si tratta di Veronica Ferraro, influencer e amica del cuore di Chiara. La fashion blogger milanese, che è stata anche una delle testimoni del matrimonio con Fedez che si è celebrato a Noto, è già a Villa Igiea.

S'inizia con una piccola sosta nel cinque stelle con piscina che si affaccia sul mare, che da poco è stato preso in gestione da Rocco Forte Hotels. E su Instagram non sono mancate le fotografie che raccontano un luogo iconico di Palermo: l'influencer da quasi un milione e mezzo di follower, infatti, è stata colpita dai dettagli d'epoca dei saloni, tra oggetti d'antiquariato e sontuosi tessuti dai colori tenui.

Poi una passeggiata nel centro storico tra i Quattro Canti e piazza Pretoria, con una piccola sosta in via del Celso impreziosita da un tetto di luci che non è sfuggito all'occhio glamour dell'influencer. Di sera, infine, l'amica di Chiara Ferragni ha trascorso una serata al Seven. Ha così cenato sulle terrazze dell'Hotel Ambasciatori di via Roma. Anche in questo caso le fotografie non sono mancate, ma non poteva essere diversamente con la vista mozzafiato sui tetti di Palermo che regala quel posto.

Intanto mamma Marina ha promosso il suo book tour siciliano. Autrice del romanzo "Dress Code rosso sangue", Di Guardo ha previsto cinque tappe per incontrare il suo pubblico. L'8 maggio sarà a Mazzara del Vallo al Collegio dei Gesuiti, il 10 alla Feltrinelli di Palermo, il 12 all'Artemis Hotel di Cefalù, il 14 a Noto al San Corrado e infine il 15 a Siracusa al salone Borsellino di Palazzo Vermexio.