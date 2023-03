"Il vero onore”, il nuovo brano di Nicola Giosuè per le forze dell’ordine

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un elogio alle forze dell’ordine per il loro impegno e sacrificio a tutela dei cittadini, arriva dal nuovo singolo dell’artista Nicola Giosuè. Finalmente un brano che va a contrastare quelli di alcuni discussi rapper siciliani e italiani che inneggiano alla malavita e osteggiano l’operato di polizia e carabinieri.

"E sono in tanti che ci hanno lasciato, lo sento mio quel reato..." una delle strofe più emozionanti del nuovo singolo di Giosuè "Il vero Onore". “Questo brano - dice Giosuè - lo dedico alle Forze dell'Ordine e a chi ha perso la vita per il nostro bene e parteciperò al "progetto legalità" partendo dalle scuole. Altresì sarò ospite in eventi istituzionali dove omaggerò in live”. Un ricordo commosso alle vittime della mafia nel video della canzone e alcune immagini delle stragi rendono il brano di forte impatto emotivo. “Ringrazio Monica Enna, paroliere,Domenico Giosuè, per la grafica, TRecords, etichetta discografia, Alessandro Magnisi, per gli arrangiamenti musicali e Marzio Golino per le riprese e video”, conclude Giosuè. www.nicolagiosue.it #nicolagiosuè #artist #songwriter #actor #TRecords #studiodiregistrazione #branoinedito Per sentire il brano: https://youtu.be/hNNwhFgPcrY