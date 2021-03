Nasce Vemacar Store, in via Montepellegrino apre la "casa dei camperisti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una vera e propria casa dei camperisti che accoglie, oltre agli stessi, anche gli amanti del mare, gli escursionisti e i campeggiatori. Si chiama Vemacar Store il nuovo punto vendita dedicato a chi ama vivere en plain air in qualsiasi luogo o semplicemente vuole attrezzare una terrazza o un balcone al civico 153 di via Montepellegrino.

Lì è possibile trovare tutto ciò che riguarda l'aspetto tecnico, i migliori sistemi di energia, dalle batterie al litio, agm, pannelli solari, parabole, tv, a/c, illuminazione a led, pompe acqua ma anche una vasta area dedicata a chi vuole allestire in modo elegante e allegro la tavola: è possibile infatti trovare anche piatti in melamina, bicchieri in policarbonato anti-slip, pentole leggere e impilabili, forni, bbq a gas, sedie, sdraio leggere e confortevoli e tantissimo altro.

Tutti gli articoli presenti in negozio sono realizzati con materiali innovativi, ultra-leggeri e che occupano pochissimo spazio per lo stivaggio e trasporto. Vemacar Store è esclusivista per la Sicilia del marchio Brunner - leader del plein air - ed è rivenditore autorizzato di numerosi marchi del settore come Euroaccessoire, Sifi, Fiamma Dometic, Truma, Mecatronic, Nds, Dimatec, Trem, Foresti & Suardi, Con.ver, Trigano e molti altri. Possibilità di poter montare accessori nella loro officina.

