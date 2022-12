“Una vela per tutti”, l'iniziativa del Rotary a favore dei disabili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per celebrare il cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione, il Rotary Club Palermo Ovest ha realizzato il progetto “Una vela per tutti”, approvato dalla sottocommissione per le sovvenzioni umanitarie e sovvenzionato dal Distretto 2110. Il progetto, come proposta condivisa con il Rc Palermo Teatro del Sole, viene incontro alle necessità della Lega Navale Italiana sezione di Palermo di agevolare il rapporto con il mare a chi ha difficoltà di accessibilità.

Il Club, che collabora con la Lega Navale dall’anno rotariano 2012-2013, ha sancito tale rapporto anche con un Groc ovvero Gruppi Rotariani Comunitari. Attraverso questa collaborazione è stato realizzato, così, il pontile per le attività velistiche degli atleti diversamente abili, implementato negli anni con un gazebo, una piattaforma una gru di alaggio e varo per piccole imbarcazioni nonché da tante attività di servizio.

Per la sua fruizione è stata impiegata una imbarcazione a vela con caratteristiche molto particolari e si inserisce nelle attività velistiche per tali atleti, già brillantemente realizzate dalla Lni di Palermo. L’imbarcazione individuata e acquistata è l’Hansa Liberty, concepita per equipaggi singoli, capace di ottime prestazioni, totalmente accessibile, facilmente gestibile nella conduzione, indipendentemente dalle proprie condizioni di abilità. La barca è talmente semplice e stabile che chiunque è in grado di condurla ed è l’unica in Sicilia e, in tutta Italia, sono presenti pochissimi esemplari.