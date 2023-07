Un mese fa il concerto di Vasco a Palermo: "E' stato splendido! Sono innamorato di voi"

"E' stato splendido!". Poche parole, ma che sintetizzano tutta l'emozione che il 22 e il 23 giugno scorsi ha provato sul palco del Barbera. A un mese esatto Vasco Rossi torna a parlare del doppio concerto fatto a Palermo e che ha riaperto lo stadio ai grandi eventi, facendo registrare il sold out per entrambe le date.

"Un mese fa a Palermo - scrive sui social il rocker di Zocca -. Fantastica Palermo! Ero molto felice di tornarci finalmente dopo tanto tempo! L’ultima volta era al Velodromo Borsellino 18 anni fa. Ma soprattutto ero molto entusiasta di riaprire, finalmente, lo stadio Barbera alla musica! Ci sono stato nel lontano ‘85 e ricordo che già allora la gente mi voleva molto bene".

Due giorni dove in città non si è parlato d'altro, in preda a una vera e propria "febbre-Vasco". "Abbiamo portato la festa in questa città bellissima per due serate - conclude il Komandante - e abbiamo fatto un tuffo in un calore incredibile. W Palermo, W tutta la Sicilia! Sono innamorato di questa terra così fiera e orgogliosa… così calda. E' stato splendido!".