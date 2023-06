E' arrivato Vasco Rossi: "Palermo spogliami, quanto amo i siciliani e le... siciliane"

"Siamo a Palermo, quanto amo la Sicilia, i siciliani e le... siciliane. Non vedo l'ora di farvi vivere lo spettacolo più potente ed emozionante al mondo. Palermo spogliami!". Eccolo arrivato Vasco Rossi a Palermo. Un saluto alla città, un modo per salutare una delle città del suo tour che lo vedrà protagonista di due mega concerti allo stadio Barbera domani e venerdì sera.

"Ho provato una grande emozione quando sono atterrato a Palermo - ha detto il Blasco, affidando il suo pensiero ad alcune storie su Instagram - perché erano veramente tanti anni che non venivo e ho dei ricordi bellissimi, mi sono tornati tutti in mente proprio mentre ho visto lo straordinario panorama della montagna che è di fronte all'aeroporto e adesso sto andando all'albergo. Sono veramente felice di essere tornato in questa città straordinaria che sento incredibilmente molto familiare".

Il calore dei suoi fan, già in fila (accampati nelle tende) da giorni, è ciò che più desidera. "Già all'aeroporto le persone, i siciliani sono veramente un popolo straordinario perché hanno una loro grande vita e grande serietà e sento sempre un grande affetto quando arrivo in questa isola straordinaria. Ce la metterò tutta ragazzi, per farvi divertire e portare un po' di gioia".