C'era una volta Vasco Rossi allo Zen: "Quanto amo la Sicilia, Falcone e Borsellino due eroi"

"Nel 1996 ho inaugurato il velodromo Paolo Borsellino nel quartiere Zen, lui e Giovanni Falcone sono degli eroi... Da sempre contro tutte le mafie". E' il ricordo palermitano (datato 4 maggio 1996) pieno di commozione del rocker di Zocca che oggi sarà di scena a Messina. Il neo 70enne, che in questo tour indossa il cappellino di Don Ciotti @liberacontrolemafie, cita anche la canzone siciliana che adora: "E che fa: Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigghja nu bastuni e tira fori li denti".

Sui suoi profili social Vasco ha fatto capire quanto sia contento di tornare in Sicilia. Con un post ha ricordato il suo primo concerto nell’isola "a Letojanni, nel 1983" e poi la prima vacanza. "Quanto amo la Sicilia… che piacere – ha scritto -. Fu la mia prima vacanza con Marco Gherardi, il mio amico d’infanzia, avevamo 20 anni. Partimmo da Zocca destinazione Sicilia. I sapori, i profumi, le donne. Dovevamo rimanerci per una ventina di giorni, ma i soldi finirono subito e dopo 4 giorni al Capotaormina tornammo a casa".

Giù un sorriso e poi il ricordo di un grande della musica. "A Taormina nel 2001 Salvetti mi invitò al Festivalbar, mentre ero in tour e io ci andai, tra una data e l'altra. Quel giorno ero off… Era il periodo di Siamo Soli. Che casino pazzesco… quanta bella gente… Mi innamoravo ogni cinque minuti e non volevo più andar via. Fu quasi impossibile abbandonare Taormina nel bel mezzo della festa…".