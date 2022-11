"Un passo da", la rock band palermitana Vaot pubblica il primo singolo

E' uscito il 28 ottobre in tutti i digital store "Un passo da" il primo singolo della rock band palermitana Vaot. Il lancio del brano è il preludio a una raccolta che vedrà a breve la pubblicazione di un album e racconta del coraggio che serve ad affrontare la vita di ogni giorno, "un passo da" ciò che si vuole davvero.

"Un passo da" è dunque un viaggio introspettivo sul coraggio di avanzare verso ciò che può rendere felici nel mondo scavalcando i limiti che ognuno si pone. Il brano è una condivisione di sensazioni interpretato da JB, cantante del gruppo. Nel brano si ripete, come un mantra, "non cadere giù, non cadere giù". Un grido di sostegno per se stessi e per tutti, urlato e graffiato con tutta la potenza vocale di JB.

La band spiega: "Siamo noi che possiamo far sì che quell'un passo da non sia impercorribile, ma solo il primo e più importante muro da superare: il primo passo per essere pronti ad affrontare il viaggio, ed essere in grado di goderci ogni istante di esso".

Chi sono i Vaot

I Vaot si formano nel 2016, ma dopo cambi di formazione, trovano la line up attuale nel 2019. La band è composta da: Riccardo Garofalo alla batteria, Giovanni Battaglia voce e tastiera, Giovanni Morici al basso e Vittorio Garofalo alla chitarra. La pausa forzata data dalla pandemia globale a inizio 2020 ha dato alla band un momento di ispirazione e isolamento, consentendo di arrangiare i brani poi registrati nell'Ep ‘"Black River Mountain’". Nell’estate 2021, i Vaot partecipano al concorso musicale internazionale "Je so' pazzo" a Roma, premio dedicato a Pino Daniele, classificandosi primi nella categoria band. In seguito, si è esibita in numerosi festival ed eventi regionali, come il “’Rock the Casbah’’ con headliner Max Gazzè. Nell’autunno dello stesso anno, la band sale sul palco del teatro Ariston per le fasi finali nazionali del Sanremo Rock ricevendo ottimi riscontri da pubblico e giuria. Di ritorno da questa esperienza, i Vaot hanno trasmesso le proprie emozioni nella loro musica, evolvendo e arricchendo il sound e dando vita a "Un passo da".