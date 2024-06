"Appeso ad un filo", in uscita il videoclip sul riscatto sociale delle periferie della città

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Appeso ad un filo" brano musicale e annesso videoclip nati da un progetto di recitazione e canto, che vede protagonisti i ragazzi dell' Istituto Cielo D’Alcamo-cooperativa San Marco, con il coinvolgimento dei docenti di recitazione e canto della Piccola Accademia dei Talenti. Ancora una volta l 'arte intesa come strumento sociale e pedagogico, capace di muovere sentimenti ed emozioni e di palesare il bisogno di riscatto sociale insito nelle periferie. l'Istituto Cielo d 'Alcamo coop sociale San Marco e la Piccola Accademia dei Talenti (Centro formazione spettacolo) operano entrambe in periferia perché credono fermamente nella rivalutazione e nel potenziale delle medesime, una sfida ardua ma non impossibile.

Il direttore del Cielo d'Alcamo Enrico Di Maio porta avanti il progetto di educazione sociale iniziato con amore dalla madre Anna Ciulla, un progetto che è diventato ormai da anni una vera e propria missione nel territorio e nelle parti difficili della nostra città. Un piano educativo mirato ed efficace sposato in pieno dalla direttrice della Piccola Accademia dei Talenti, Simona D'Angelo, che ha accettato a braccia aperte la proposta di condurre dei laboratori di recitazione e canto con gli alunni della cooperativa. "Appeso ad un filo" nasce dopo un lungo percorso di teatro creativo condotto da Simona D'Angelo; ogni allievo a seguito di un percorso emozionale guidato, ha scritto una frase che caratterizzava il proprio vissuto, da queste frasi poi, grazie alla maestria del cantautore Flavio Rezza in arte MC Flava è nato il brano.

Il videoclip scritto e diretto da Simona D'Angelo vede come elemento protagonista la metafora di un muro. Il muro rappresenta, per i ragazzi che vivono situazioni famigliari e personali difficili, una barriera, un ostacolo per l 'inserimento nella società. L'esigenza di crescere in fretta per fronteggiare le problematiche adulte, penalizzano questi ragazzi bruciando tappe che non tornano più. La via d'uscita intesa come altra immagine metaforica nel videoclip, è un buco immaginario che soltanto i due bambini protagonisti riescono a vedere. Il buco rappresenta la voglia di passare al di là del muro, la speranza di una vita migliore, la speranza riversata verso una società che integra gli ultimi, la luce dopo il buio. Un messaggio di speranza dunque, che mira al cambiamento.