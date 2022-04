In uscita​ “Milonga del cielo", il primo singolo di Petrotto in memoria delle vittime dell'Ucraina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’arrivo ufficiale è previsto per giorno 17 Aprile 2022 nella piattaforma internazionale BandCamp. E poi a seguire su​ Amazon Music, Spotify insieme all'uscita del Libro fotografico della BachstringOrchestra & Academy Ballet .Ci saranno 2 versioni, la seconda Limited Edition sarà vietato ai minori di 15 anni per alcune citazioni di alcuni poeti e scrittori ,le foto ritraggono alcune Performance di Petrotto , Di Rosalia e delle ballerine Serena Visconti, Claudia Piraino e Martina Scibetta durante i concerti di beneficenza, ci saranno foto di quadri realizzati da Nicoletta Militello che ritraggono nudi artistici e monumenti di Palermo, infine all'interno del libro sarà possibile scaricare gratuitamente il brano inedito Milonga del cielo .L'intenzione piu' importante e mandare un messaggio attraverso le​ immagini e la musica​ per prendere in mano la nostra vita,riuscire a​ raggiungere i nostri sogni prima di tutto la pace.

Il nuovo singolo di Salvatore Petrotto (link) voce e violino sarà accompagnato dal chitarrista Antonio Di Rosalia che ha composto il brano, il testo è di Serena Visconti: "Ho scritto questo brano pensando all’amore alla sua essenza, nel suo senso più generico, infatti volutamente non ho usato i pronomi perché l’amore è uno ma ha diverse forme, questo brano parla dell’amore eterosessuale, dell’amore omosessuale, dell’amore di un genitore verso il proprio figlio o figlia e viceversa, dell’amore che esiste anche nelle profonde amicizie. È la descrizione dei sentimenti che ognuno di noi prova, è la descrizione dell’immagine stessa dell’amore e della sua esaltazione".

Petrotto: "il libro e il singolo​ in memoria delle vittime innocenti soprattutto​ i bambini​ dalle atrocità dai​ bombardamenti, la devastazione delle città, dei luoghi della cultura, scuole e ospedali non ci possono lasciare indifferenti.questo brano​ ​ dimostra che la musica è sempre al centro di tutto è la personificazione della nostra libertà per la pace ,la speranza e creatività. è un pezzo da ascoltare ad occhi chiusi e mente aperta. Aprite la mente per amare".

Parlando del singolo in arrivo, si tratta di una milonga,una ballata intensa e malinconica. La “Milonga del cielo” rappresenta un importante fase del sodalizio musicale tra il compositore Antonio Di Rosalia ed il M° Salvatore Petrotto. I due artisti, che nel tempo hanno condiviso vari progetti musicali, hanno sempre ritenuto essenziale l’aspetto comunicativo della musica, credendo fortemente che essa possa muovere l’animo umano verso una dimensione di amore, accoglienza e libertà. Proprio questi valori vengono rappresentati in questo brano che nella musica di Antonio Di Rosalia, che ha curato anche l’esecuzione chitarristica, nel testo di Serena Visconti e nell’interpretazione vocale e violinistica di Salvatore Petrotto esprime la ricerca di un amore universale passando dalla passione del sensuale ritmo di Milonga del tema iniziale, con il suo lento incedere, verso il tema centrale, più dolce ed accogliente come l’amore verso un figlio, verso la natura. Così come l’animo umano, la musica è capace di regalare emozioni, suggestioni e sentimenti diversi, anche contrastanti.