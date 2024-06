Esce il primo ep di Lo "Cristallo Onirico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per l'etichetta Fastmusic esce il 1°ep di Lo "Cristallo Onirico". La title track è stata composta da Andrea Gioè, Gabriella Canè e Lorena D'Alia prendendo ispirazione dalle musiche del Maestro Giuseppe Silipigni. All'interno dell'ep vi è anche "Il coraggio della vita" contenuta nell'album "Telepazzia" di Gioè. Cristallo Onirico parla di un amore impossibile, di tutta la sofferenza che si prova quando si ama tanto, troppo, ma si viene lasciati e ti ritrovi all'inferno ricordando i momenti passati supplicado il cielo che la persona amata torni, ma non torna e giuri a te stesso di non dire mai più ti amo per non soffrire più. Arrangiamenti e Mixage a cura di Salvo Perino. Edizioni: Magilla Spettacoli.

