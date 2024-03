"A Pasqua scegli la solidarietà": in via Libertà gli stand con le uova di Aslti

Torna l'appuntamento con "A Pasqua scegli la solidarietà" di Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili, a Palermo per due domeniche consecutive: il 17 e il 24 marzo, dalle 10 alle 18, i volontari saranno nello stand in via Libertà, angolo via Mazzini. La campagna di solidarietà è già partita con la possibilità di ordinare online attraverso “lo shop di Aslti”, all’indirizzo www.liberidicrescere.it. Le uova e le colombe pasquali di Aslti saranno presenti anche il 17 marzo a Campofelice, il 23 e il 24 a Cefalù e Marineo, sempre il 23 a Monreale.

Con un contributo di 15 euro, si potrà acquistare un uovo di cioccolata al latte o fondente con la classica sorpresa, e un peluche; con la donazione di 18 euro, invece, si potrà scegliere la colomba artigianale (prodotta dai fratelli Scaccia di Montemaggiore Belsito), al pistacchio, al limone e cioccolato bianco o mandorlata. Mentre versando 7 euro, si potrà optare per una scatola di latta a forma di uovo con all’interno 150 grammi di ovetti di cioccolato.

"Anche quest’anno la solidarietà contribuirà a potenziare i nostri progetti - sottolineano Antonella Gugliuzza e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice dell’area operativa di Aslti - punteremo come sempre all’accoglienza e all’assistenza per i bambini e le famiglie che incontreremo nell’unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’azienda ospedaliera Civico. I contributi dei cittadini sosterranno anche le case per ospitare bimbi e famiglie durante le terapie ospedaliere, i servizi della navetta per il loro trasporto al Civico e per l’acquisto di tutto ciò che sostenga la mission della nostra associazione, riassunta nello slogan 'in ospedale come a casa'".