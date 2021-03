VIDEO | Tornano in piazza le uova di Pasqua Ail contro le leucemie: "Aiutateci a salvare una vita" 

Ogni uovo custodisce un sogno. Torna l'appuntamento in piazza con le uova di Pasqua dell'Ail. Dal 19 al 21 marzo in città sarà possibile acquistare le uova che l'associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma prepara ogni anno per salvare una vita, tante vite. L'iniziativa, giunta alla sua 28° edizione, vede l'alto patronato del presidente della Repubblica. Acquistare un uovo con un contributo di 12 euro contribuisce a sostenere la ricerca e oltre 220 studi scientifici ogni anno, il finanziamento di borse di studio per giovani ricercatori e di 136 centri ematologici in tutta Italia.

Gli stand dell'Ail saranno presenti nei giorni 19, 20 e 21 marzo in via Magliocco, in piazza Croci, in viale Strasburgo e in piazza Unità d'Italia dalle 10 alle 20. In via Leonardo da Vinci, all'altezza di Oviesse, solo giorno 21 mentre il corso Calatafimi, sempre davanti all'Oviesse, il 19 e 20 tutto il giorno, il 21 solo di mattina. Chi vorrà, potrà inoltre acquistare le uova e le colombe online collegandosi sul sito dell'Ail. Gli ordini saranno consegnati in circa 5 giorni lavorativi dal corriere scelto da Ail