Volontari e stand in piazza per tre giorni: a Palermo tornano le uova di Pasqua di Ail

Da oggi fino domenica i volontari di Ail, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma saranno in più di 100 piazze nelle province di Palermo e Trapani per la raccolta fondi più golosa “Ogni uovo custodisce un sogno: aiutaci a realizzarlo”. Novità di quest’anno “la moto ape solidAIL” girerà con i volontari e le uova di Pasqua nelle strade del centro per rendere più dinamica la solidarietà.

Stand aperti con le uova di cioccolato (con una donazione di 13 euro), colombe pasquali e bracciali solidali, dalle 9 alle 20, a Palermo, in piazza Unità d’Italia, piazza Castelnuovo, piazza Croci, via Magliocco e di fronte agli Ovs di viale Strasburgo, via Leonardo Da Vinci e corso Calatafimi, nei centri commerciali La Torre, Forum, Poseidon, ma anche nella città di Trapani e in numerosi paesi del Palermitano e del Trapanese.

Il presidente di Ail Palermo-Trapani, Pino Toro, lancia un forte appello a non far mancare le donazioni: "Serve la collaborazione di tutti per continuare a sostenere la ricerca ematologica e tutti i servizi che eroghiamo ai pazienti (assistenza domiciliare per garantire le cure, le case alloggio Ail per pazienti fuori sede, le navette di trasporto, il servizio di psicologia e tutto il resto) - dichiara Toro -. Non possiamo fermarci, dobbiamo fare il massimo, in questi pochi giorni che ci separano dalla Pasqua, per stimolare chi è sensibile alla nostra causa, affinché si senta parte di un meraviglioso progetto per combattere i tumori del sangue".

Tutta la cittadinanza è chiamata a partecipare per accendere la speranza e far brillare il cielo di solidarietà. Per informazioni è possibile utilizzare la mail info@ailpalermo.it, il sito www.ailpalermo.it o la pagina Facebook AilPalermopaginaufficiale.