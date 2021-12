Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Antonio Moriconi diventa padre: la fidanzata palermitana è incinta

Il 2022 sarà un anno davvero speciale per Antonio Moriconi, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, non scelta di Teresa Langella. Il maestro di sci 26enne ha infatti annunciato su Instagram che diventerà papà. Il giovane laziale ha voluto condivivere con gli oltre 400mila followers la lieta novella. Per Antonio Moriconi si tratta del primo figlio, nato dalla relazione con la fidanzata Iulia Sciumè, ragazza di origini romene ma da tanti anni residente a Palermo. La loro storia è nata un anno e mezzo fa e i due sembrano fare sul serio.