Una nuova dimensione dell'accessibilità: linguaggio facile

Seminario esperienziale: il linguaggio facile come strumento per la piena integrazione delle persone con bassi livelli di alfabetizzazione (persone con disabilità cognitiva, migranti, anziani etc.). Nel corso dell'evento verranno affrontate le seguenti tematiche/attività: linguaggio facile da leggere e da capire; imparare e insegnare l’informatica in modo facile (progetto Aim); sessioni illustrative/esperienziali su: linguaggio facile da leggere e da capire, Manuale usare il computer e Internet, Linee guida per i formatori; gestire la formazione digitale in modo accessibile; discussione di gruppo (metodo fish-bowl): punti di forza e di debolezza degli strumenti appresi durante le sessioni esperienziali e applicabilità nel contesto personale/professionale dei partecipanti; conclusioni e valutazione dell’evento.

Condurranno Eleonora Di Liberto, tecnico della riabilitazione psichiatrica e Giulia Messina, psicologa e danza movimento terapeuta

Il seminario è rivolto a 30 partecipanti tra professionisti del sociale (assistenti sociali, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, animatori sociali e psicologi, responsabili di cooperative sociali/associazioni, assistenti alla persona, insegnanti di sostegno); professionisti della comunicazione (grafici, web master, giornalisti, editori) e persone con disabilità e loro familiari.