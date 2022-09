VIDEO | I Soldi Spicci presentano il loro secondo film: "Ecco il nostro mondo sotto social"

Da oggi nelle sale la nuova pellicola di Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, per la prima volta nella veste di registi. I due comici svelano alcune chicche (ma non troppe) ai loro fan. Sulla crisi del cinema: "Non è finito, serve un buon lavoro di promozione. L'esperienza in sala è catartica"