Un clic per cambiare: un video per i bambini del reparto di oncologia del Civico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Siamo tre ragazzi palermitani che hanno dato vita a questo progetto, parte tutto da un'idea: quella di voler fare qualcosa di diverso per la città di Palermo. Di voler contribuire a dare una mano al reparto di oncologia infantile dell'ospedale civico di Palermo. Cosi abbiamo messo in campo le nostre passioni e abbiamo tirato fuori questo brano. Un brano estivo che stanno già suonando in tanti. Al progetto hanno aderito con immenso piacere altri artisti come Totó schillaci, Sergio friscia, i 4 gusti, i badaboom.

Il nostro obiettivo adesso è quello di donare tutti gli incassi del brano a quei bambini, stiamo andando alla grande. Insomma se vi va di darci una mano ne saremmo onorati. Ti ho allegato il link del videoclip e della canzone in questione. grazie mille e scusa se ho disturbato. Niklaus, Mak e Noseal.

GUARDA IL VIDEO