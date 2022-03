"Un abbraccio per Kiev": l'associazione Giorgio La Pira avvia raccolta farmaci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus” avvia la campagna umanitaria di raccolta e donazione farmaci “Un abbraccio per Kiev”. Il presidente della “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus” Gianfranco Marotta, per mezzo dell’Ufficio Comunicazione della Cooperativa, rende noto che, data la situazione drammatica che si sta vivendo in questi giorni alle porte dell’Europa nella Repubblica Federale Ucraina, non si può restare indifferenti al dramma che sta vivendo la popolazione ucraina.

Per questo motivo nell’ambito del progetto “Raccogliamo la Solidarietà”, realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo, che già da circa quattro anni combatte la povertà farmaceutica raccogliendo e donando farmaci agli indigenti nella città di Palermo, nella sua provincia ed anche grazie alla collaborazione con Parrocchie cattoliche e ortodosse in Romania e con il 6° Reggimento “Lancieri d’Aosta” di istanza in Libano ha potuto assistere le popolazioni di questi Paesi con l’invio di farmaci, ha deciso di avviare l’iniziativa “Un abbraccio per Kiev”: dal 7 al 20 marzo 2022 sarà possibile acquistare presso le farmacie aderenti all’iniziativa farmaci che donati alle stesse farmacie o alla sede della Cooperativa saranno poi inviati in aiuto alla popolazione ucraina. La Cooperativa ringrazia l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo, Enti del Terzo Settore e soprattutto la sensibilità dell’intera cittadinanza per la collaborazione e partecipazione all’iniziativa.