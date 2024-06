Umberto De Paola eletto presidente della Conferenza nazionale dei direttori delle Accademie

Umberto De Paola, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, è stato eletto presidente della Conferenza nazionale dei direttori delle Accademie. Le votazioni si sono svolte ieri a Bologna e hanno visto per De Paola ben l’80% dei voti a favore. Il mandato partirà dal 2 novembre. L’altro candidato era Giuseppe Gaeta, direttore dell’Accademia di Napoli; termina il mandato Gianni Latino, direttore dell’Accademia di Catania.

A proposito della sua elezione e delle novità che coinvolgeranno l’Accademia, Umberto De Paola dichiara: "E' un grande onore, innanzitutto, ma al contempo una grande responsabilità, soprattutto in questo momento di grandi sfide per il sistema dell'alta formazione artistica in Italia. Finalmente potremo partire con i dottorati, già dal prossimo anno accademico, e poi l'abilitazione artistica nazionale e i nuovi ordinamenti didattici, per dare il via a una nuova stagione di politica culturale. In questo momento buio per l'umanità sarà necessaria anche un'attenzione verso i temi della pace nel mondo e sui diritti, che devono essere il nostro orizzonte attraverso cui coniugare arte, impegno formativo e responsabilità civile".