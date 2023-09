L'ultima Fiat 500? E' di un palermitano: "Costò 950 mila lire, ora vale 30 mila euro"

L'ultima Fiat 500? E' di un palermitano ed è di color turchese. Lui si chiama Luciano Tona e ora vive a Seregno, nel Milanese. "Sono il custode dell'ultima 500, 'the last built', proclamata auto classica dell'anno (e lo resterà fino al prossimo novembre)", scrive Tona sul suo profilo Facebook. Al palermitano il sito del Corriere della Sera gli ha dedicato una lunga intervista. La sua Fiat 500, modello R, numero di telaio 5231518 è l’ultimo esemplare uscito dalla fabbrica di Termini Imerese il 31 luglio del 1975.

"Era l’ottobre del 1975 quando la Fiat 500 è arrivata nell’officina in cui lavorava mio padre Gaetano, a Palermo - ha detto Tona al Corsera -. Aveva pensato che fosse l’auto adatta per mia madre, Venere, alla quale la regalò. Venne immatricolata il 13 gennaio del 1976. Per noi era una semplice auto. Costò 950 mila lire, che mio padre pagò con un finanziamento di 100 mila lire al mese. Come ci siamo accorti che non era una semplice auto? A distanza di un paio di anni dall’acquisto, nel 1977, abbiamo scoperto una punzonatura sul cruscotto, lato passeggero, si legge chiaramente: 'Ultima vettura prodotta a Termini Imerese'. Quasi un 'firma' posta a futura memoria. Per noi è stata una scoperta. Ci siamo chiesti come mai fosse arrivata in officina. Pare che l’auto fosse destinata alla moglie del direttore dello stabilimento di Termini Imerese, ma era troppo piccola per i suoi gusti così venne messa sul mercato, come tutte le altre, e arrivò nell’officina a Palermo in cui lavorava mio padre".

Dopo esser stata a lungo in Sicilia, Luciano Tona ha deciso di portare l'auto con sé a Nova Milanese, dove si è poi trasferito. "L’auto, nel frattempo, era invecchiata, non la utilizzavamo più per gli spostamenti, ma decidemmo di restaurarla per provare a partecipare a raduni o a concorsi - ha detto -. Un restauro conservativo, naturalmente, nel pieno rispetto delle sue caratteristiche iniziali a partire dal colore: Turchese Farfalla, codice 463. Molti elementi sono rimasti invariati come il volante, i tappetini, i vetri. Era un’auto che, molto probabilmente, era stata curata in modo particolare pensando a chi sarebbe stata destinata in un primo momento".

E per fugare qualsiasi dubbio il palermitano ha messo le cose in chiaro: "Se l’auto è in vendita? Assolutamente no. Non so nemmeno esattamente quanto potrebbe valere, da perizia, credo, sui 30 mila euro, ma trattandosi di un pezzo unico è il collezionista interessato che dovrebbe proporre una cifra. Ma non mi sono posto il problema perché non ho mai pensato di venderla. Anzi, adesso, sono proiettato già al cinquantesimo anno".