VIDEO | "Just Save Art", la Gioconda imbrattata di rosso: l'opera di TvBoy sulla battaglia degli attivisti per il clima

Lo street artist palermitano ha voluto omaggiare con un'opera come sempre ironica e provocatoria la galleria Deodato Arte, punto di riferimento per pop e street art, che ha aperto ieri una nuova sede a Roma

Just Save Art, lo street artist palermitano TvBoy ha regalato al pubblico a Roma un'opera ispirata ai recenti fatti dimostrativi degli attivisti per il clima e la difesa dell'ambiente accaduti in vari musei. Un live show di pochi minuti in cui l'artista, che ci ha abituati alle sue incursioni con protagonisti personaggi del mondo della politica e non solo, ha raffigurato una Gioconda con in mano una scatola di Tomato Soup ispirata a Andy Warhol, per poi sporcare il dipinto dello stesso rosso della zuppa di pomodoro.

Così TvBoy, al secolo Salvatore Benintende, ha voluto omaggiare con un'opera come sempre ironica e provocatoria la galleria Deodato Arte, punto di riferimento per pop e street art, che ha aperto ieri una nuova sede a Roma in via Giulia, portando nella Capitale alcuni degli artisti più rilevanti della scena internazionale da LaChapelle a Koons, solo per citarne alcuni.

La nuova galleria romana si inserisce subito nel ricco programma di eventi e mostre del Gruppo Deodato, che oggi conta più di dieci spazi tra Italia, Europa e Svizzera. "La scelta di aprire al pubblico con TvBoy - racconta il fondatore Deodato Salafia - ci è sembrata naturale, perché è proprio sui muri della Capitale che spesso compaiono i suoi murales più provocatori". Non ci resta che attendere la prossima incursione.