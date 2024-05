Quelle case a 1 euro nel borgo incantevole, la tv svizzera alla scoperta di Gangi

Il comune di Gangi, nei giorni scorsi, ha ospitato le riprese del documentario a puntate della televisione Svizzera SRF su “Sentiero Italia” con Yuri Basilicò e la giornalista Simona Caminada. Il "Sentiero Italia" è un percorso da vivere come un unico grande viaggio attraverso 365 tappe. Un lunghissimo itinerario da percorrere a piedi, 8 mila chilometri, da Trieste alla Sicilia interna come nel caso di Gangi.

E Yuri Basilicò, ideatore di "Va’ Sentiero", ha raccontato una delle tappe. A Gangi è andato non solo alla scoperta del borgo, dei suoi abitanti e delle loro storie, ma ha voluto parlare dell’iniziativa delle case a 1 euro. Intervistati: il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, Arianna Di Romano, la fotografa sarda che ha preso casa proprio nel borgo madonita e Alessandro Cilibrasi dell’agenzia immobiliare che si occupa delle case a 1 euro. La puntata, dopo il montaggio in studio, andrà in onda nei prossimi mesi.