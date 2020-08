Aspra, assegnato al Museo dell’Acciuga il “Travellers’ Choice 2020”

Assegnato al Museo dell’Acciuga il “Travellers’ Choice 2020” un prestigioso riconoscimento che, ogni anno, Tripadvisor uno dei più importanti siti di promozione e recensione turistica, assegna alle migliori attrazioni del mondo. Il premio è frutto dell’analisi delle recenzioni dei viaggiatori provenienti da tutto il mondo, che hanno visitato il Museo dell’Acciuga della frazione marinara di Bagheria, Aspra.

Il Museo, espone una serie di cimeli che testimoniano la nascita di un prodotto che ha fatto la storia di Aspra: l’acciuga appunto, un’esposizione nata per recuperare e difendere la tradizione locale. Il Museo dell’Acciuga, creato dai fratelli Balistreri, curato da Michelangelo Balistreri, è stato spesso ospite di alcune trasmissioni televisive come “Linea Blu”. Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tropoli e l’amministrazione comunale tutta, si congratulano con i fratelli Balistreri per il prestigioso riconoscimento che mette in lustro Aspra.

Gallery