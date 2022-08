Il gruppo Trinacria Bedda al Festival internazionale del folklore di Montecatini Terme

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il gruppo folkloristico Trinacria Bedda ha partecipato al quarto Festival del folklore internazionale di Montecatini Terme, evento organizzato dalla Blue Diamond Events. Quindici i gruppi folkloristici provenienti dai Paesi europei come Bulgaria, Slovenia, Polonia, Grecia, Turchia, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca.

Il gruppo folkloristico Trinacria Bedda, di Monreale, ha rappresentato l'Italia. Il gruppo ha omaggiato la propria sicilianità con "Vitti 'na crozza", la tarantella della zotta rievocatrice dei carritteri agricoli, il canto "Etta la riti" dei pescatori e infine una tarantella dedicata alla città di Monreale, la "Murrialisi" . Tutto è avvenuto in un contesto di integrazione, gemellaggio e condivisione delle proprie culture in uno scenario incantevole in terra toscana.

Il gruppo folkloristico Trinacria Bedda ha incontrato una rappresentanza del Comune di Montecatini Terme alla quale è stata consegnata una ceramica da parte del Comune di Monreale e il cd del Gruppo folkloristico.