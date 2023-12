Bimbi in carrozza per nuove avvunture, (ri)parte lo storico trenino della Città dei ragazzi

Tutti in carrozza! Si parte per nuove avventure. Come promesso, alla Città dei Ragazzi tornerà a sferragliare il trenino storico tanto atteso dai bambini, e già da sabato 23 dicembre alle 11 ci sarà il primo giro inaugurale su cui saliranno anche il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore comunale alle Politiche sociali Rosi Pennino e lo staff delle Vie dei Tesori, oltre agli ex ferrovieri di Treno Doc, che collabora alla conduzione di questo piccolo gioiello storico.

Ma nell’attesa ecco il programma dei tanti laboratori ed esperienze di questo weekend natalizio, che riserva anche un bellissimo Regalo di Natale nuovo di zecca: è infatti questo il titolo del musical interattivo di Valentina Bruno che debutta domani alle 11,30 (poi repliche da martedì 26 a sabato 30 dicembre). Un spettacolo teatrale itinerante che ha come protagonista un bizzarro inventore di giocattoli. Come un pifferaio magico, dal suo castello coinvolgerà i più piccoli tra musica, giochi e attività creative. E se invece si volessero dipingere biglietti natalizi, decorare un albero di natale, ritagliare un elfo o creare una ghirlanda, ecco pronti - sempre domani - i laboratori; ma si potrà anche scoprire come far crescere le piante con Mario Pintagro e inventare storie con le marionette con Angela Fogazza.

Sabato 23 dicembre la Città dei Ragazzi aprirà dalle 10 alle 15, poi sarà chiusa domenica 24 e lunedì 25 (e anche il 31 dicembre e l’1 gennaio), per riaprire martedì 26 dicembre, sempre dalle 10 alle 15. I bambini possono partecipare ai laboratori di circa mezz’ora ciascuno. Previsto un piccolo contributo sia per l’ingresso che per i laboratori e le esperienze. Il programma è sempre disponibile al bookshop all’ingresso preparato dalle Vie dei Tesori, che cura la Città dei Ragazzi in co-gestione con il Comune.